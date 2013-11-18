إصابة 7 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج اإخطارا من مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بناحية أولاد بهيج – دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل المدعو ميلاد سعد قديس 27 سنة عامل ونتج عن ذلك اصابة كلا من :- ( مالك المنزل ، و الطفلة جومانا ميلاد سعد 3 سنوات ،و الطفلة كريستين ميلاد سعد 6 سنوات كريمتى الاول ، و شحاته شوقي ديمتري 32 سنة عامل ،و عفاف ديمتري شفيق 25 سنة ربة منزل ،و شوقية ديمتري جورج 55 سنة ربة منزل ،و راندا شحاته شوقي 14 سنة طالبة) وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بذات الناجية بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بأنحاء متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام .

انحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وأبواب ونوافذ المنزل ، وبسؤال المدعو قديس عبد الله ابو السعد 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية (جد مالك المنزل) أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون الحريق بسبب تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز فى وجود مصدر حراري ونفى الشبهة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2204 إداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .