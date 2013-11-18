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دانة غاز تعيّن "أديارد أبو ظبى" لتطوير حقل "الزوراء"

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دانة غاز تعيّن "أديارد أبو ظبى" لتطوير حقل "الزوراء" دانة غاز تعيّن "أديارد أبو ظبى" لتطوير حقل "الزوراء"

أعلنت شركة دانة غاز العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، عن فوز شركة أديارد أبوظبى التابعة لـ"انترسيرف" بعقد تبلغ قيمته 17 مليون دولار، لتصنيع منصة بحرية تابعة لمشروع تطوير حقل غاز الزوراء، والذى يمتد على المياه الإقليمية لإمارتى الشارقة وعجمان فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المنصة، والتى تُعدّ عنصراً مهماً فى نطاق عمل المشروع، إلى استخراج الاحتياطات من الحقل عبر منصة بحرية، ونقل الغاز إلى المنطقة البرية عن طريق خط أنابيب بحرى يمتد إلى 35 كيلومترا، حيث ستتم معالجته فى منشأة معالجة الغاز الواقعة على اليابسة فى إمارة الشارقة.

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