السعوديَّة "ابتسام" تعود للغناء بعد انقطاع 23 عاماً

عقب انقطاع دام 23 عاماً عن الساحة الفنيَّة، قررت الفنَّانة السعوديَّة ابتسام لطفي استئناف العمل من جديد، وستكون بداية الانطلاق بإحيائها سهرة غنائيَّة في إذاعة "صوت الخليج" بالعاصمة القطريَّة الدوحة اليوم الاثنين.

وأكَّدت لطفي أنَّ الحفلة التي ستحييها اليوم هي استجابة لأول دعوة قُدِّمت إليها فور إعلانها العودة إلى الغناء عبر موقع التَّواصل الاجتماعيّ "تويتر"، لافتةً إلى أنَّ سبب انقطاعها كان وفاة والدتها التي كانت أقرب إنسانة إليها.

وذكرت خلال استضافتها بقناة "العربية" يوم أمس الأحد أنَّه لولا الطلب الكبير من جمهورها وأصدقائها لما عادت إلى الغناء بعد هذا الانقطاع الطويل، كاشفة أنَّ اسمها الحقيقيّ هو خيرية قربان، وأنَّ الفنَّان طلال مداح هو من أسماها ابتسام لطفي؛ لأنَّه يرى أنَّ شخصيَّتها وعملها يدعوان إلى الابتسامة والأمل.

الجدير بالذِّكر أنَّ الفنَّانة ابتسام لطفي "ضريرة"، ويعدُّ الفنَّان طلال مداح مكتشفها، حيث قدَّمها للساحة بأغنية من ألحانه وكلمات لطفي زيني، فيما كانت أول إطلالة لها بمدينة الإحساء.