اليوم .. النيابة تبدأ التحقيق مع “باسم يوسف”

تبدأ نيابة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج»، وذلك تحت إشراف المستشار زكريا عبد العزيز، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

ويبدأ المستشار وليد فكري، المحامي العام بنيابة الاستئناف، جلسة التحقيق بالاستماع إلى أقوال أحد مقدمي البلاغات، والذي أرسل له طلب حضور اليوم، وذلك في جلسة تبدأ في التاسعة والنصف صباح غدٍ، بدار القضاء العالي.

وتضم قائمة الاتهامات الموجهة إلى باسم يوسف العديد من الاتهامات في مقدمتها خدش الحياء العام والسخرية من الجيش المصري وقياداته في مقدمتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ورئيس الجمهورية المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، والسخرية من إرادة الشعب في 30 يونيو والخيانة العظمى للبلاد .