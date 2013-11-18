أمطار الرياض تكشف ضعف الاستعدادات.. وتخيب آمال السكان

متابعة - متعب أبوظهير - نايف آل زاحم- مناحي الشيباني تصوير- صالح الجميعة-عليان العليان- محمد السعيد

خيبت أول تجربة لهطول الأمطار لهذا العام آمال وتطلعات سكان العاصمة الذين كانوا قد استأنسوا لطمأنة الدفاع المدني والجهات المعنية بأنهم على أتم الاستعداد لأي طارئ منذ أن نبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية وغزيرة خلال هذه الأيام على معظم مناطق المملكة.

وكشفت الأمطار التي هطلت مساء أمس الأول ضعف هذه الاستعدادات رغم أن كمية الأمطار لم تكن بتلك الكميات الكبيرة ولم تستغرق ساعات طويلة، ومع ذلك حولت شوارع عدد من أحياء العاصمة إلى بطون أودية وجعلت من أنفاقها سدوداً لتجمع المياه بكميات كبيرة، وتسببت في حدوث انهيارات صخرية وسقوط عدد من المنازل والمحلات التجارية مما ألحق الضرر بالعديد من المركبات، وتسجيل عدد من الإصابات وحالة وفاة لفتاة يمنية جرفها سيل وادي نمار.

العثور على جثة فتاة يمنية بوادي نمار.. والبحث مستمر عن مسن وشاب بالحائر

وتلقت مراكز عمليات الدفاع المدني بالرياض من مساء السبت حتى صباح أمس الأحد (5015) بلاغاً منها (4968) في مدينة الرياض و(47) بلاغاً في عدد من محافظاتها.

وقال مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن الأجزاء الأكبر من البلاغات تلقتها مراكز الدفاع المدني في الأحياء الجنوبية الغربية من العاصمة. وأضاف أن عدد المفقودين حتى صباح أمس (3) أشخاص تبقى منهم اثنين بعد العثور على جثة الفتاة اليمنية لاحقاً والتي جرفها سيل وادي نمار عندما كانت برفقة والدها، فيما لا يزال البحث جارياً عن المسن والشاب المفقودين بالقرب من جسر الحائر، وبلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم (98) شخصاً على النحو التالي: (35) في الرياض، و(14) في ضرما، و(10) في حريملاء، و(3) في رماح، وشخص واحد في مرات، و(3) في ثادق، و(30) في المزاحمية، وشخصين في الدرعية.

إنقاذ 98 محتجزاً وإخراج 148 سيارة وإيواء 11 شخصاً

وأشار العقيد الحارثي إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، إذ بلغ عدد السيارات التي تم إخراجها (148) سيارة منها (101) سيارة في الرياض و(47) في باقي المحافظات. وأفاد أن فرق الدفاع المدني باشرت عددا من المنازل المتضررة جراء الأمطار وقامت بإخلاء (11) شخصاً وإيواؤهم في وحدات سكنية مفروشة، مؤكداً أنه قد تم تشكيل لجنة حصر الأضرار لمباشرة مهامها ابتداء من يوم أمس في مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.

وأهاب مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من احتمالات استمرار هطول الأمطار خلال هذا الأسبوع على عدد من مناطق المملكة مما يستدعي الحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية، والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

تشكيل لجنة حصر الأضرار عقب انهيار عدد من المنازل

فيما علقت إدارة التربية والتعليم الدراسة بالرياض أمس الدراسة في جميع مدارسها في العاصمة ومحافظات المزاحمية وثادق وضرماء وحريملا ورماح، إضافة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة للبنات، وجامعة اليمامة، التي أعلنت إيقاف الدراسة في جميع أقسامها وكلياتها.