قصص الليل المفزعة تسبب اضطرابات نفسية للطفل

كثيرا من الأمهات تقص لأطفالها عددا من الأحلام ليلا دون أن تعى أن تلك الأحلام يمكن أن تكون مؤثرا سلبيا على الطفل، وتضر به أكثر من إفادته، حيث إنها من الممكن أن تسبب له الكوابيس التى تمنعه من النوم.

أشار دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا: إن الأحلام لها دور كبير فى إحداث القلق للطفل، وخصوصا عندما يكون هناك قصة قبل النوم هنا يتذكر الطفل القصة المفزعة ويتناسى كل شىء عن يومه الذى مضى، لذا على الأم أن تكون حريصة فيما تقوله للطفل، حتى لا ينسج من خياله قصصا وهمية لتلك الشخصيات الخرافية الموجودة فى تراثنا العربى، كشخصية أبو رجل مسلوخة والغول وغيرها من الشخصيات التى تؤثر على عقلية الطفل وتسبب له الفزع.

ومن الآثار النفسية السيئة للقصص التى تحدث قبل النوم، أن الطفل يتخيل ما قصته له والدته حقيقة، لذا قد يصرخ أناء النوم أو يرفض النوم بمفرده وكلها أشياء لها تأثيرات سلبية على الطفل تخلق لديه نوعا من الخوف من المجتمع الخارجى المحيط به وتسبب له عددا من الاضطرابات النفسية، بجانب ذلك تخلق منه شخصية إنطوائية فلا مانع من أن تقصى لطفلك قصة قبل النوم، ولكن حاولى ألا تكون تلك القصة مزعجة حتى لا يصاب بالهلع.