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اليوم .. القومية للأنفاق تعقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني حي الزمالك

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اليوم .. القومية للأنفاق تعقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني حي الزمالك اليوم .. القومية للأنفاق تعقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني حي الزمالك

تنظم الهيئة القومية للأنفاق جلسة ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺣﻮﻝ أﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ إﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟك إﺣﺪﻯ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺘﺮﻭ ﺍلأ‌ﻧﻔﺎﻕ، اليوم الإثنين، ﻓﻰ ﻣﻘﺮ ﻧﺎﺩﻯ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ بحضور عدد من ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻃﻨﻰ ﺣﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ.

وكان عدد من سكان المنطقة قد أكدوا ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ سيضرهم كثيرا لأن شارع محمد إسماعيل محمد الذى تقع به المحطة، شارع محورى وسيتسبب فى أزمة مرورية واختناق مرورى شديد.

وقاموا بتوزيع بوسترات فى جميع أنحاء المنطقة ورفعوا شعارات “ﻻ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.. ﻻ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺣﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ”.

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