قسم بـ"مستشفى أحمد ماهر التعليمى" يستقبل مرضى الفيروسات الكبدية

يعتبر مستشفى أحمد ماهر التعليمى أحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة ويعتبر قسم الكبد والذى تم إنشاؤه منذ أكثر من 20 عاما، هو أقدم أقسام الكبد التى أنشئت فى مصر والعيادة الخارجية، تعمل يوميا لعلاج أمراض الكبد وتشمل الاكتشاف المبكر للفيروسات وأوارم الكبد وعلاج حالات التليف الكبدى المتكافئ وغير المتكافئ ومضاعفاته، ويشمل ذلك حالات الاستسقاء البريتونى والالتهاب الناتج عن الاستسقاء البريتونى والقىء الدموى الناتج عن دوالى المرىء والمعدة وتقرحات المعدة والاثنى عشر والنزيف الشرجى وحالات الغيبوبة الكبدية وحالات الفشل الكبدى الكلوى، ويشمل القسم الداخلى حوالى 40 سريرا، بالإضافة إلى 12 سرير رعاية مركزة للكبد لعلاج الحالات الحرجة التى تتطلب ذلك.

وقد قام بتأسيس هذا القسم الدكتور عبد الحميد أباظة عام 1992.

يقول الدكتور هشام الشبراوى أستاذ ورئيس قسم الكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، إن العيادة الخارجية للكبد يتردد عليها حوالى 30 مريضا يوميا وهناك عيادة خاصة للفيروسات الكبدية لعلاج فيروس سى عن طريق حقن الإنترفيرون وفيروس بى، ويتم صرف أدوية الانتى كفير والتينوفوفير، حيث إن هذه العيادة تابعة لنفقة الدولة فى العلاج وصرف الأدوية.

ويشير أن المستشفى بها أحدث الأجهزة للتشخيص والعلاج حيث يتم استخدام الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد ومناظير الجهاز الهضمى والقنوات المرارية ويعمل بالقسم استشاريون حاصلون على الدكتوراه والزمالة ونخبة من الأخصائيين وأطباء مقيمين متخصصين فى أمراض الكبد.