فيلم “عالم الظلام” يتصدر

تصدر فيلم الحركة والمغامرات “عالم الظلام” قائمة إيرادات السينما في اميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 38.4 مليون دولار.

الفيلم بطولة كريس هيمسوورث وناتاليا بورتمان وتود هيدلستون ومن إخراج الان تيلور.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد”أفضل إجازة”محققا 30.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة مونيكا كالهون وموريس شيستنت وميليسا دو سوسا ومن إخراج مالكولم دي.لي .

وتقدم الفيلم الكوميدي”لاس فيغاس” حسب سكاي نيوز عربية من المركز الرابع في الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بايرادات بلغت 8.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الكارتون “الطيور الحرة” بعد أن كان في المركز الثالث الأسبوع الماضي مسجلا إيرادات بلغت 8.3 مليون دولار.