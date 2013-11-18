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وصول منتخب غانا لخوض مباراة العودة أمام المنتخب القومي

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وصول منتخب غانا لخوض مباراة العودة أمام المنتخب القومي وصول منتخب غانا لخوض مباراة العودة أمام المنتخب القومي

وصل مطار القاهرة الدولي منذ دقائق فجر اليوم الأثنين الغانى لكرة القدم قادما على الطائرة التركية من اسطنبول لخوض مباراة العودة أمام المنتخب القومي غدًا الثلاثاء في إطار التصفيات المؤهلة لكاس العالم بالبرازيل 2014 , تقام المباراة بإستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بحضور حوالي 30 الف مشجع , كان في استقبال المنتخب الغاني بالمطار سفير غانا بالقاهرة وأعضاء السفارة ومسئولين من اتحاد كرة القدم للإشراف علي إنهاء إجراءات وصول المنتخب الغاني .

قامت سلطات الامن بالمطار بتامين الفريق الغاني منذ لحظة وصولهم إلى أرض المهبط وحتي إنهاء إجراءات السفر الروتينية بصالة الوصول ، بينما قامت سيارات امنية بحراستهم عقب خروجهم من المطار إلى فندق الاقامة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب القومي في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم الجدير بالذكر أن المنتخب الغاني وصل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 15 مرة وفاز بالكأس 4 مرات في 1963، 1965، 1978، 1982. غانا تعتبر أقوى المنتخبات الإفريقية .

أكد كواسي نيانتاكاي رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم في تصريحات صحفية أنه لم يعد لديهم أي تخوف من اللعب في القاهرة وذلك قبل المواجهة التي تجمع المنتخبين المصري والغاني .

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