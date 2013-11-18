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صورة - بعثة غانا تصل القاهرة وسط حماية مكثفة

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صورة - بعثة غانا تصل القاهرة وسط حماية مكثفة صورة - بعثة غانا تصل القاهرة وسط حماية مكثفة

وصلت بعثة الغاني إلى القاهرة في الثانية والنصف من صباح الاثنين لملاقاة في تصفيات كأس العالم 2014.

ويحل المنتخب الغاني ضيفا على القاهرة لملاقاة الفراعنة في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال يوم الثلاثاء، بعدما فاز في الذهاب 6-1 الشهر الماضي.

وقال مايكل إيسيين نجم المنتخب الغاني قبل لحظات عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد هبطت الطائرة بسلام في القاهرة الآن والحماية على أعلى مستوى".

ويخوض المنتخب الغاني مرانه الرئيسي في السادسة من مساء الاثنين على ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف المباراة.

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