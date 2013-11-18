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أمير المدينة المنورة يفتتح معرض أسماء الله الحسنى

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أمير المدينة المنورة يفتتح معرض أسماء الله الحسنى أمير المدينة المنورة يفتتح معرض أسماء الله الحسنى

    يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لمناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013م بعد غد الأربعاء معرض (أسماء الله الحسنى) الذي تنظمه مجموعة سمايا القابضة والمقام بجوار المسجد النبوي الشريف.

ويضم المعرض لوحات تعريفية بأسماء الله الحسنى وثمراتها، كما يحتوي المعرض على ثلاثة أقسام خصص لكل قسم منها شاشة عرض لعرض مواد تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كما يشتمل المعرض على شاشة بانورامية لعرض مواد عن عظمة الله عز وجل في الكون والفضاء الخارجي، فيما زود الممر الخارجي للمعرض من جهة المسجد النبوي بلوحة إعلانية كبيرة تحوي أسماء الله الحسنى، ويضم المعرض لوحات تعرض أحاديث شريفة لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم.

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