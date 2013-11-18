محمد يوسف: عبد الظاهر لم يتصور كل هذه الضوضاء

لم يكن يتصور أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أن يتسبب تصرفه في احتفاله بهدفه في أورلاندو بايرتس في كل هذه الضجة، بحسب ما صرح به محمد يوسف المدير الفني للفريق.

وقال يوسف في حوال مطول مع قناة (إم.بي.سي.مصر): "تحدثت مع عبد الظاهر مرة واحدة بعد المباراة، وأكد لي أن ما حدث كان عفويا جدا".

وتابع "لم يكن عبد الظاهر يتصور أن يحدث كل هذا بعد تصرفه.. إنه شخص مهذب وهادئ".

وكان عبد الظاهر قد رفع يده بشعار "رابعة" أثناء احتفاله بالهدف الثاني للأهلي في مرمى أورلاندو، المباراة التي منحت الفريق الأحمر التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الأهلي عرض عبد الظاهر للبيع مع إيقافه ومستحقاته لأجل غير مسمى عقابا على إقحامه السياسة في الرياضة على حد وصف النادي الاحمر.