طاهر أبو زيد: أنا صاحب فضل على أبو تريكة

قال طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة إنه صاحب فضل على محمد أبو تريكة نجم الأهلي الحالي.

جاء الحديث في سياق سؤال من قناة (إم.بي.سي.مصر) عن لماذا لم يتسلم أبو تريكة ميداليته من أبو زيد في احتفال لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وصرح أبو زيد يوم الأحد "لم أنتبه من الأساس إلى أن أبو تريكة لم يتسلم ميداليته مني، كان الحفل صاخبا".

وتابع أحد أبرز نجوم الأهلي في تاريخه "عموما أظن أن الأمر ليس شخصيا".

وأوضح مارادونا النيل "الأمر ليس شخصيا لأن علاقتي بالكل جيدة، ثم أني صاحب فضل على أبو تريكة".

وأضاف "لولاي لما ارتدى أبو تريكة قميص الأهلي، حين كان لاعبا في الترسانة جاء إلى مكتبي لمساعدته على إتمام الصفقة، وقد فعلت ما بوسعي.. لهذا أنا لا أعتقد أن تصرفه كان شخصيا، بل سياسيا".

وأتم "في وقت توحد مصر، نعيش مرحلة جديدة، وبالتالي أتمنى أن يضرب الرياضيون المثل للجميع بتصرفاتهم وإبعاد الرياضة عن السياسة".