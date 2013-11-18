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يوسف: عبد الظاهر لا يملك خبرة الأهلي.. وحزين من انقسام الجماهير حول عقوبته

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يوسف: عبد الظاهر لا يملك خبرة الأهلي.. وحزين من انقسام الجماهير حول عقوبته يوسف: عبد الظاهر لا يملك خبرة الأهلي.. وحزين من انقسام الجماهير حول عقوبته

أبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي حزن من انقسام جمهور الفريق حول عقوبة اللاعب أحمد عبد الظاهر.

الأهلي قرر عرض أحمد عبد الظاهر للبيع، وإيقافه ومستحقاته حتى يرحل عن القلعة الحمراء، وذلك بعد رفعه لشعار "رابعة" خلال احتفاله بهدف في مرمى أورلاندو بايرتس.

وقال يوسف في حوار مطول مع قناة (إم.بي.سي.): "لا أستطيع التعقيب على قرار مجلس إدارة النادي، فهذه ليس دوري".

وتابع "لو عقبت سأزيد الأمر اشتعالا، والأفيد للجميع حاليا أن تهدأ الأمور، ولهذا سأكتفي فقط بالقول إني حزين من انقسام الجماهير حول العقوبة".

وعن اللاعب، صرح يوسف "عبد الظاهر قادم من إنبي منذ أشهر قليلة، لا يملك خبرة اللعب في الأهلي".

وأضاف "الكاميرات والأضواء وأن يعد الإعلام عليك أنفاسك أمور كلها لم يعتد عليها عبد الظاهر".

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