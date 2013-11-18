' عبد الظاهر؟ الأهلي أكبر من أن تمارس عليه أي ضغوط '

نفى محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن تكون وزارة الرياضة قد مارست ضغطا لمعاقبة لاعب الفريق الأحمر أحمد عبد الظاهر.

عبد الظاهر عوقب بغرامة مالية وحرمان من اللعب للأهلي في كأس العالم وإيقاف وعرض للبيع مع منع صرف مكافآت الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ذلك بعدما رفع اللاعب شعار رابعة وهو يحتفل بهدف الأهلي في أورلاندو بايرتس، التي شهدت تتويج الشياطين الحمر باللقب.

واجه يوسف سؤالا عن هل مارست وزارة الرياضة ضغطا على الأهلي لاتخاذ هذه العقوبات الكبيرة؟

وقال يوسف عبر قناة (إم.بي.سي.مصر): "الأهلي أكبر من أن تمارس عليه أي ضغوط.. هذه حقيقة ثابتة لن تتغير".

من جانبه، صرح طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة "لم أتدخل طبعا في شؤون الأهلي، هذا أمر لا يليق بي ولم أفعله ولن أفعله في أي مرحلة".