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يوسف للاعبي الأهلي: كل الفريق إخوان؟ لا.. وهنا قواعد، الالتزام أو الرحيل

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يوسف للاعبي الأهلي: كل الفريق إخوان؟ لا.. وهنا قواعد، الالتزام أو الرحيل يوسف للاعبي الأهلي: كل الفريق إخوان؟ لا.. وهنا قواعد، الالتزام أو الرحيل

وجه محمد يوسف المدير الفني للأهلي رسالة للاعبيه، الالتزام بقواعد النادي الأحمر أو الرحيل.

جاء رد يوسف على سؤال حول الاهتمامات السياسية للاعبي الأهلي، بعد واقعة رفع أحمد عبد الظاهر لعلامة رابعة في مباراة الفريق الأحمر وأورلاندو بايرتس.

وقال يوسف عبر قناة (إم.بي.سي.) يوم الأحد: "كل الفريق اخوان؟ في الحقيقة لا.. هذه معلومة غير صحيحة بالمرة".

وتابع "عموما لا أهتم.. لكل الحق في اتباع الوجهة السياسية التي يراها، لكن دون التأثير على منظومة وكيان مثل الأهلي".

وأضاف "هنا قواعد.. إما الالتزام بها أو الرحيل، دائما ما أقول للاعبي الفريق ذلك".

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