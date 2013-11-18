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ننشر صورة شهيد الأمن الوطني

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ننشر صورة شهيد الأمن الوطني ننشر صورة شهيد الأمن الوطني

ننشر الصورة الاولى للضابط الشهيد محمد مبروك الذي قتل على أيدي مجهولون أطلقوا الرصاص عليه اثناء خروجه من منزله بمدينة نصر.

وتبين انه يدعى محمد مبروك مسئول عن ملفات الاخوان بفرع الامن الوطنى بمدينة نصر .

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان اصدرته الليلة حول حادث اطلاق النار على ضابط بالامن الوطنى أنه فى حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم وأثناء توجه المقدم محمد مبروك محمد أبو خطاب “الضابط بقطاع الأمن الوطنى” إلى مقر عمله وحال مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتى سراج بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر،قام مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى إستشهاده.

وأكد البيان ان الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من اجل ملاحقة وضبط الجناة.

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