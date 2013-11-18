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تلامس جلد الطفل بأمه يقلل من معدل الوفيات

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تلامس جلد الطفل بأمه يقلل من معدل الوفيات تلامس جلد الطفل بأمه يقلل من معدل الوفيات

يولد نحو 15 مليون طفل سنويا، فى الأسبوع الـ37 من الحمل أو قبل ذلك، ويمثل هؤلاء نحو 10% من عبء المرض العالمى، حيث يموت من بينهم مليون طفل.

أشار موقع "BBC " إلى دراسة بريطانية أثبتت أن الأمهات اللائى يحملن أطفالهن الصغار من خلال تلامس الجلد للجلد، التى تعرف بطريقة رعاية "الكنغر" يمكن أن تقلل بنسبة كبيرة من معدلات الوفيات والإعاقة العالمية الناجمة عن الولادة المبكرة.

وأضيف أن 85% من الأطفال الذين يولدون مبكرا قبل موعدهم بستة أسابيع أو أقل، وهؤلاء يحتاجون إلى المساعدة فى التغذية مع التحكم فى درجات الحرارة، وهم أكثر عرضة للعدوى، وقبل الأسبوع الـ 32 من الحمل لا تكون رئتهم مكتملة، ويحتاجون إلى مساعدة على التنفس، وأكد على عدم وجود مشاكل التنفس، فإن طريقة رعاية الكنغر وتلامس الجلد الطفل للجلد أمه هى بالفعل أفضل لأنها تساعد على الرضاعة وتقلل من العدوى.

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