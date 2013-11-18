«الأشغال» تعدل تصاميم مدخل أم القيوين

كشف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير وزارة الاشغال العامة في تصريح لـ ( البيان ) أن وزارة الاشغال ستبدأ العمل الفعلي في مشروع استبدال الدوار الكبير بأم القيوين بجسر وتقاطعات في الربع الاول من العام 2014 وذلك بعد أن انتهت من الأعمال الخاصة بفحص التربة للمدخل، مبينا أن الوزارة قد اجرت بعض التعديلات في أعمال التصاميم الخاصة، وأن ذلك المشروع يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تطوير المناطق الشمالية.

وأوضح أنه تم رصد موازنة تقريبية للمشروع تتجاوز 70 مليون درهم لتطوير مدخل أم القيوين واستبدال الدوار الحالي على شارع الاتحاد بجسر من أجل تحسين انسيابية حركة المرور للقادمين من عجمان باتجاه أم القيوين ورأس الخيمة وبالعكس، مبينا أن هناك تعاونا تاما مع ادارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين من أجل تحسين شارع الاتحاد وصيانته وكذلك مع الجهات المحلية في الامارة، مبينا في الوقت ذاته أن ( الأشغال ) قامت بتركيب سياج حديدي على شارع الاتحاد على طول 47 كيلومترا حيث انتهت المرحلة الاولى منه والتي تبدأ من مدخل أم القيوين وحتى مشارف حدود رأس الخيمة وأن المرحلة الثانية من المشروع بدأ العمل بها والتي تشمل شارع الاتحاد حتى رأس الخيمة وبطول 46 كيلو مترا .

مناقصات

من جهة أخرى قال النعيمي إن الوزارة أرست سابقا مناقصات على مقاولين من أجل تشييد 30 مسكنا للمواطنين بمنطقة فلج المعلا، أضافة إلى 75 مسكنا في مناطق بياته والراشدية والرقة، مبينا أن كافة تلك المشاريع تأتي ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أمر بها لتطوير البنية التحتية في المناطق الشمالية والبالغ قيمتها 16 مليار درهم ، لافتا إلى أنه تم تحديد المناطق السكنية التي تحتاج إلى طرق في الوقت الراهن بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة في أم القيويـن ومنهـا طـرق منطقـة السلمة.

وثمن معاليه مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تشييد المباني للمواطنين في مختلف انحاء الامارات، حيث أنفق الملايين من الدراهم من أجل إنشاء الفلل والمساكن للمواطنين من اصحاب الاسر الكبيرة والدخول المحدودة لتوفير عناء ومشقة البحث عن سكن الامر الذي أرهق كاهلهم وادخل البعض منهم في دوامة الديون التي لا تنتهي، إضافة إلى تقديم الدعم المادي المباشر للكثير من الاسر المواطنة وتأسيس المنازل وصيانتها.

حياة كريمة

لفت معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى أن تنفيذ المشاريع الاتحادية يأتي ضمن البرامج الزمنية التي وضعت لها بما يصب في صالح المواطنين ويوفر لهم الحياة الكريمة وذلك كله يأتي ضمن استراتيجية الدولة والحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الذين عملوا على تذليل الصعاب التي تجابه المواطنين في كافة إمارات الدولة.