«الأرصاد» تنفي تعرض البلاد لإعصار

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لـ"البيان" إن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تصل ذروتها مع نهاية الأسبوع بدءاً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، وتخلف أمطاراً مختلفة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحياناً لاسيما على المناطق الشمالية والشرقية للدولة، مؤكداً أن هذه الحالة ستكون أقل حدة عن الوضع في السعودية، نافياً في بيان رسمي نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التحذيرات المنسوبة إلى البحرية الأميركية وما أثير حول وجود أعصار ستتعرض له البلاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر به مغالطات لا أساس لها من الصحة ويحتوي على الكثير من المبالغة.

وأوضح مصدر بالمركز أن الأجواء المناخية الحالية تُعرف على أنها "حالة مثالية من عدم الاستقرار الجوي"، وجاءت نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض البحر الأحمر مصاحباً لمنخفض مع رطوبة في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى نمو سحب ركامية ورعدية ساعد على زيادتها الجبال المتواجدة في الجهة الشرقية للدولة، وتسبب في هطول أمطار متوسطة الشدة وغزيرة على المناطق الشمالية والشرقية.

وأشار إلى أن عدداً من مناطق الدولة سجلت معدلات مرتفعة في هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين ،حيث بلغت في منطقة مسافي نحو 73.8 ملمترا، وأبو البخوش 25.4 ملمترا، وجزيرة دلما نحو 17 ملمترا، كما سجلت محطات المركز حتى ظهر امس سقوط أمطار غزيرة على خورفكان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الراعفة في أم القيوين، بالإضافة إلى مناطق أذن، الطوبين ووادي الحلو.

تراجع الحالة اليوم

وذكر أن تأثير حالة الطقس السيئة التي تشهدها مختلف دول الخليج مثل السعودية والبحرين ستكون أقل حدة في الإمارات، مشيراً إلى أن الحالة الجوية من المتوقع أن تبدأ في التراجع قليلاً اليوم الاثنين، وتستمر في التراجع الثلاثاء، لتعاود الظهور مرة أخرى يوم الأربعاء، وتصل إلى ذورتها وفقاً لتوقعات المركز مع نهاية الأسبوع، وستؤثر بشكل مباشر على المناطق الشمالية والشرقية مخلفة أمطاراً متوسطة وغزيرة ورياحا قوية.

ورصدت محطات المركز في الساعات الأولى من صباح أمس تشكل سحب رعدية ممطرة على المناطق البحرية، يصاحبها رياح قوية، حيث تؤثر على مناطق متفرقة من الدولة وقد يصاحبها جريان السيول على المناطق الجبلية.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز أن يستمر الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار من حين إلى آخر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحيانا مع نشاط السحب خاصة فوق البحر، ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا على بعض المناطق الداخلية المكشوفة، والبحر مضطرب بوجه عام، وشديد الاضطراب أحيانا مع نشاط السحب.

فيما يستمر الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار من حين إلى آخر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحيانا مع نشاط السحب خاصة فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على بعض المناطق الداخلية المكشوفة، والبحر مضطرب بوجه عام، وشديد الاضطراب أحيانا مع نشاط السحب.

أمطار الخير بالشارقة

شهدت إمارة الشارقة حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث هطلت أمطار الخير عصر أمس، واستمرت في الهطول على فترات متقطعة جراء حالة عدم الاستقرار التي تتأثر بها الدولة، بامتداد منخفض جوي، عمل على دفع الرياح الباردة على أغلب المناطق، صاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وشهدت شوارع الإمارة حالة من الازدحام المروري فيما حذرت بلدية الشارقة من خروج سكان الإمارة إلى الشواطئ والمتنزهات حتى انحسار الرياح وتوقف الأمطار.

وقال يوسف عبد الله مدير قسم النفايات الصلبة في بلدية الشارقة إن الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا متوسطة إلى غزيرة على كافة مناطق الإمارة مما استدعى اجتماع البلدية والعمل على توزيع الفرق تحسبا لأي طارئ.

وأضاف أن البلدية اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة ووضعت جميع مرافقها وأجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أي حالات طارئة عند سقوط الأمطار أو في حالة العواصف الرملية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالإمارة, بهدف تصريف المياه أولا بأول ، لتلافي تجميع مياه الأمطار في كافة مناطق مدينة الشارقة.

وتتوقع المصادر الجوية أن يسود البلاد ، حالة عدم استقرار جوي، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، ويتخللها بعض السحب الركامية الرعدية أحياناً مصحوبة بسقوط الأمطار المتفرقة على مناطق مختلفة خاصة الساحلية والشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار على المناطق المكشوفة والداخلية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب .

أجواء غائمة في عجمان وأم القيوين

هطلت ظهر امس أمطار غزيرة ومتوسطة في كل من عجمان وأم القيوين و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجمع بسيط لمياه الأمطار في بعض الأحياء السكنية المنخفضة و الدوارات والطرقات في أم القيوين ، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة ، وكذلك اشتداد الرياح ما أدى الى اضطراب البحر الذي كان سببا في إحجام بعض الصيادين من ركوب البحر ، وأعلنت كل من بلدية عجمان وأم القيوين عن استعدادهما لشفط المياه التي تراكمت في الطرق المنخفضة وبعض الدوارات .

من جانبه اكد المقدم حسن بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين استعداد فرق وطوارئ إدارة الدفاع المدني لتقلبات الأجواء حيث تم تجهيز المضخات وتناكر المياه وتشكيل الفرق لسحب المياه في حال هطول الأمطار بكثافة ولتلافي أي حوادث أو مفاجآت قد تحدث في مثل تلك الظروف ، مناشدا السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة من مفاجآت الطريق ، مبينا انه لم ترد الى غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث داخل الإمارة .

وأكد مصبح حميد مدير دائرة الأشغال في أم القيوين على جاهزية الدائرة لشفط المياه وللحيلولة دون تراكمها من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال الدائرة الذين سينتشرون في مختلف أنحاء الإمارة لسحب المياه وللحيلولة دون انتشارها في الدوارات ووسط الطرقات لما يشكله تجمع المياه من خطورة على المواطنين والمقيمين.

سيول المديفي

وتعرضت منطقة المديفي الواقعة بمدينة خورفكان لأمطار غزيرة أمس، تأثرت بها أحياء المنطقة، وتسببت في قطع بعض الطرق بعد أن غمرتها المياه دون وقوع أي إصابات بالأرواح.

وتناقل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور توضح غزارة الأمطار وتجمع المياه في الشوارع والدوارات، تعذر معها تنقل بعض المواطنين. بينما وجهت الجهات المختصة (البلدية والدفاع المدني والشرطة) على الفور آلياتها بعد أن طوقت المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك لمعالجة المشكلة.

واعتبر عدد من أهالي منطقة المديفي أن هطول الأمطار الغزيرة أمس، لم يأتِ بجديد على المنطقة التي تعاني من بنيتها التحتية وزاد من واقعها المؤلم عمليات إنشاءات تعبيد الطرق وإصلاحها، إلى جانب مشروع الصرف الصحي الذي يستمر منذ أكثر من عامين، حيث أكد هطول الأمطار من جديد أن الأزمة مازالت من دون حلول جذرية وأن الجميع يعاني منها حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أفاد علي راشد بوشهرين النقبي مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عن معاينة 6 منازل حوصرت بمياه الأمطار، حيث تم حصر جميع الأضرار الناجمة عنها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وعلقت الدراسة في إحدى المدارس بسبب انفجار محول كهربائي تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي وبشكل مفاجئ، ما تسبب بالذعر للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية. وكانت إدارة المدرسة قد سمحت في خروج الطلبة في وقت مبكر قبل انتهاء الدوام الرسمي حفاظاً على سلامتهم، وبالأخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

تحذيرات من السيول وانهيارات جبلية في مسافي ووادي الحلو

أطلقت الجهات الأمنية والجوية في المنطقة تحذيرات من الأجواء غير المستقرة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار وجريان عدد كبير من الأودية في المناطق الجبلية والوسطى فضلا عن حدوث انهيارات جبلية على الطرقات الصاعدة على الجبال مثل منطقة مسافي ووادي الحلو، وتحديدا بعد نفق وادي الحلو باتجاه كلباء التابعة لإمارة الشارقة، نتيجة تزايد كميات الأمطار المتساقطة على المنطقة منذ أكثر من 24 ساعة.

وأعلن مركز الأرصاد الجوية في موقعه الرسمي أن بعض المناطق الشمالية في الدولة ستشهد سقوط كميات من الأمطار المصحوبة برياح، ستستمر لأكثر من ثلاثة أيام، وعلى مستخدمي الطريق الحذر من السيول خصوصا في المناطق الجبلية ذات المنحدرات.

كما تواصلت أمس هطول أمطار الخير على مدن ومناطق الساحل الشرقى، وتفاوتت كميات الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث شهدت عدد من المناطق هطول أمطار متفرقة منذ صباح أمس نتيجة تشكل سحب ركامية على الجبال، شملت كلا من مدينة دبا الفجيرة ودبا الحصن ومدينة خورفكان والفجيرة وكلباء ووادي الحلو.

وتسببت الأمطار في جريان العديد من الأودية، لاسيما تلك الواقعة في مناطق مسافي ودبا الفجيرة والبثنة والوريعة ووادي مي ووادي الفاي وغيرها. وشهدت الشوارع والطرقات ازدحاماً مرورياً نتيجة لهطول الأمطار بغزارة واستقبل الأهالي في الساحل الشرقي الأمطار بالفرحة وتوجهوا بالشكر إلى المولى عز وجل أن يديم هذه النعمة على دولتنا الحبيبة التي غيرت أجواءهم.

بلدية رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة الليلة الماضية أمطاراً غزيرة على كافة المناطق أدت إلى جريان معظم الأودية والشعاب الجبلية وأعلنت دائرة الأشغال بالإمارة استعداداتها لسحب كميات المياه المتراكمة في المناطق المنخفضة بشوارع الإمارة.

وأدت الأمطار إلى توقف حركة السير على بعض الشوارع الداخلية بالإمارة ما أدى إلى تدخل دوريات المرور لتنظيم الحركة المرورية, خاصة بمنطقة غليلة التي جرى أحد أوديتها أمس بكميات كبيرة من المياه.

وأكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال بالإمارة أن جميع الآليات الخاصة بسحب وشفط المياه وضعت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأمطار خاصة بالمناطق المنخفضة والتي تشهد تجمعات كبيرة من المياه.

وأضاف: بدأت الدائرة في سحب المياه المتراكمة في عدة مناطق مثل ضايه ووادي حقيل والرمس وغليلة, والدوارات لضمان انسيابية الحركة المرورية.

كما سارعت دوريات الشرطة إلى تنظيم حركة السير لتأمين سلامة الافراد والسيارات والحد من الحوادث المرورية في مثل هذه الأجواء، وطالب المرور الجميع بالالتزام بالسرعات المحدودة.

أمطار غزيرة على جزيرة دلما

وشهدت جزيرة دلما في الساعة الثامنة من يوم امس هطول أمطار غزيرة استمرت لفترات متقاطعة حتى الساعة العاشرة صباح نفس اليوم، وأدى هطول الأمطار إلى امتلاء الشوارع والمنخفضات الجبلية بمياه الأمطار وذلك مما اسعد سكان الجزيرة الذين خرجوا للاستماع بجو الأمطار حسب مصدر من سكان الجزيرة ، وقال المصدر ان السماء مازالت ملبدة بالغيوم بهطول المزيد من الأمطار خلال ساعات اليوم بمشيئة الله نسأل الله أن يجعلها أمطار خير على البلاد والعباد.

اختفاء مواطن في وادي حقيل برأس الخيمة

تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل عمليات البحث عن مواطن اختفى في وادي حقيل أمس بينما كان متجهاً إلى الوادي للاستمتاع بالأمطار.

وقال شهود عيان إن المواطن المختفي كان يستقل سيارته «بيك اب» وعثرت عليها الشرطة بينما جرفت السيول المواطن أثناء عبوره الوادي.

وكانت شرطة رأس الخيمة قد حذرت الأهالي أمس من الاقتراب من الأودية الجبلية نتيجة لشدة جريان المياه فيها وخطورة ذلك على حياتهم.

تحذيرات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من الاقتراب من أماكن جريان الأودية في المناطق الجبلية الشمالية والشرقية من الدولة، كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، كما حذر من ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان جراء السحب الرعدية، وأخذ الحيطة والحذر من الأمطار بشكل عام.

التواصل الاجتماعي

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن أي خبر يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتد بصحته إلا بعد الرجوع إلى المركز، مؤكداً أن الدولة تتعرض حالياً لحالة من عدم الاستقرار تؤدي لسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وعلى فترات، داعياً إلى متابعة آخر تطورات الأحوال الجوية عبر قنواته الرسمية.

جناح جو الشارقة ينقذ 10 مواطنين

أنقذ قسم جناح الجو في الشارقة مساء يوم أمس "الأحد" 10 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثلاثين عاماً بعد أن حاصرتهم الأمطار الغزيرة في منطقة وادي البيح في رأس الخيمة. وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات جناح جو الشارقة في الساعة الثالثة والأربعين دقيقة، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بشأن الواقعة، وعلى الفور تم أخذ المعلومات الكافية التي يمكن الاستعانة بها لتحديد الموقع، وتحريك طائرة بحث وإنقاذ، والمباشرة في تقديم المساعدة للمحصورين، والاطمئنان إلى صحتهم ونقلهم بأمان إلى اليابسة.

ودعا العميد ركن طيار علي محمد المزروعي مدير إدارة جناح الجو في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين والمقيمين إلى تجنب الأماكن الخطرة خصوصا لحظة هطول الأمطار. ومن جانبه ذكر العقيد طيار عبدالله سالم الذيب رئيس قسم جناح جو الشارقة أن بداية ورود البلاغ مبدئيا كان لستة أشخاص ومع وصول الطائرة تم إنقاذ 10 أشخاص محاصرين بمياه الأمطار، لافتا إلى أن الطائرة التي قامت بالمهمة مزودة برافعة ومعدات حديثة لعمليات الإنقاذ في مثل هذه الحالات، ما أدى إلى تنفيذ المهمة بنجاح تام.