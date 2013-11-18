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هوليوود تكرم Angelina Jolie بجائزة عن أعمالها الإنسانية

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هوليوود تكرم Angelina Jolie بجائزة عن أعمالها الإنسانية هوليوود تكرم Angelina Jolie بجائزة عن أعمالها الإنسانية

كرمت هوليوود النجمة والمخرجة المعروفة بأعمالها الخيرية Angelina Jolie عن أعمالها الإنسانية ومنحتها جائزة لدفاعها عن حقوق الإنسان خلال مشوارها الفني.
وكرم أيضًا النجم Steve Martin والنجمة Angela Lansbury ومصمم الأزياء Piero Tosi بجوائز أوسكار شرفية، لمساهماتهم في صناعة السينما.
وقد حضر الحفل الذي قدمت فيه أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية جوائز الحكام الشرفية السنوية للنجوم  Brad Pitt حبيب Jolie مع ابنهما Maddox.
وعند تسلم Jolie الجائزة تحدثت عن والدتها الراحلة التي شجعتها على مساعدة الآخرين، وقالت: "عندما التقيت بالناجين من الحروب والمجاعات والاغتصاب أدركت كيف هي حياة معظم سكان هذا العالم... أدركت كم كنت أعيش في عزلة عن الآخرين وأصبحت مصرة على عدم العيش بهذه الطريقة ثانية".
يذكر أن Angelina Jolie هي مبعوثة خاصة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقد قامت بأكثر من 40 بعثة ميدانية بينها زيارة في الآونة الأخيرة لمساعدة اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا.

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