حلمي النمنم: مؤسسة الاهرام تتعرض لتخريب ممنهج والكرة في ملعب الاعلى للصحافة

قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم، نائب رئيس رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مؤسسة الأهرام تتعرض لتخريب ممنهج والقضية فى ملعب المجلس الاعلى للصحافة لإنقاذ الموقف. وطالب النمنم ـ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سى بى سى” بتغيير رؤساء تحرير الصحف الذين تم تعيينهم فى عهد الاخوان، مؤكدًا على أنه لا يعقل أن يمنع رئيس تحرير مجلة قومية النساء من الكتابة لمجرد انها سيدة.

ولفت إلي أن أرقام التوزيع أصبحت مخزية، وعلى المجلس الاعلى للصحافة والدولة التحرك وعدم التحجج بأن القانون ينص على إتمام رئيس التحرير مدة ثلاث سنوات قبل تغييره، قائلًا: “الدكتور محمد مرسى، الرئيس السابق، تم عزله من منصبه بع عام واحد لفشله”.

وتابع: على الصحف القومية أن تكون على مسافة واحدة من الحكومات والانظمة القائمة، وعليها عدم الانحاز لاى نظام لانها ملك للشعب وليس النظام، مطالبًا إعادة تقييم أداء رؤساء التحرير الحاليين، والذين جاؤوا من خلال جماعة الاخوان، وعلى المجلس القومى للصحافة رفع الامر الى رئيس الجمهورية لأنه يتلك قرار عزلهم من منصبهم.