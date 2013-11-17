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تمرد المنوفية تحذر من أحداث عنف في ذكرى محمد محمود

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تمرد المنوفية تحذر من أحداث عنف في ذكرى محمد محمود تمرد المنوفية تحذر من أحداث عنف في ذكرى محمد محمود

حملة تمرد

أعلنت حركة تمرد المنوفية المشاركة فى فعاليات إحياء ذكرى شهداء أحداث محمد محمود لتأكيد على المطالبة بالقصاص للشهداء محذرين من اﻹنجرار ﻷحداث عنف تخطط لها قوى الظلام مؤكدين رفضهم لمشاركة جامعة الاخوان وصفته بال “خائن “.

وقال أحمد عبدالفتاح أمين لجنة الأعلام بحركة تمرد المنوفية إن مشاركة حركة تمرد المنوفية فى ذكرى محمد محمود ستكون سلمية محذرا من اﻹنجرار ﻷحداث عنف تخطط لها قوى الظلام وأن الثورة لن تقبل بفصيل خائن مثل جماعة اﻹخوان يشارك فى إحياء ذكرى محمد محمود .

وأضاف عبد الفتاح أن المطالبة بالقصاص لدماء الشهداء ليس معناه إراقة دماء جديدة مؤكدا أنه فى حالة حدوث عنف سننسحب على الفور .

كما ترحب تمرد المنوفية بالبيان الصادر من مجلس الوزراء اليوم بشأن إعتبار ضحايا أحداث محمد محمود اﻷولى والثانية من شهداء الثورة ، وتؤكد الحركة أن تلك خطوة فى بداية اﻹعتراف بحقوق شهداء الثورة وتؤكد تمرد المنوفية أنها تنسق مع باقى القوى الوطنية والثورية بالمحافظة بشأن إحياء ذكرى محمد محمود.

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