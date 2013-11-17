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تنس - التشيك تهزم صربيا 3-2 وتتوج بلقب كأس ديفيز

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تنس - التشيك تهزم صربيا 3-2 وتتوج بلقب كأس ديفيز تنس - التشيك تهزم صربيا 3-2 وتتوج بلقب كأس ديفيز

بلجراد، (إفي): توجت التشيك اليوم الأحد بلقب بطولة كأس ديفيز للتنس للعام الثاني على التوالي بفوزها على صربيا 3-2 بعدما نجح المخضرم التشيكي راديك ستيبانيك في حصد النقطة الثالثة والفاصلة بفوزه على الشاب الصربي دوسان لاجوفيتش 6-3 و6-1 و6-1.

كانت التشيك قد توجت العام الماضي للمرة الأولى باللقب على أرضها بفوزها على إسبانيا في النهائي بنفس النتيجة، لتكرر هذا الانجاز لكن هذه المرة في بلجراد.

وقبلها، كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا قد نجح في الفوز على توماس برديتش، السابع عالميا، 6-4 و7-6 و6-2 في ساعتين و12 دقيقة، لينهي العام بـ24 انتصارا متتاليا، ويدرك التعادل بين المنتخبين 2-2.

وفاز ديوكوفيتش أيضا في مواجهته الأولى بالنهائي على راديك ستيبانيك، لكن مواطنه الشاب لاجوفيتش، المصنف 117 على العالم، تلقى خسارتين أيضا أمام اللاعبين التشيكيين، لتحسم مباراة الزوجي النهائي والتي فازت بها التشيك أمس.

وبهذا الشكل أصبح ستيبانيك (34 عاما) أكبر لاعب تنس يحسم النقطة الخامسة في نهائي بطولات كأس ديفيز، كما أصبح ثالث لاعب في تاريخ اللعبة يفوز بكأس ديفيز مرتين بالفوز بالمباراة الحاسمة بعد البريطاني فريد بيري والفرنسي هنري كوشيه.

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