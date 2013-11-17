النظام الغذاء الكيميائى يؤثر على الكلى والغدة الدرقية

أكدت الدكتورة منى الجمال أستاذة التغذية، أن التغذية الصحية تساعد على إعطاء جسم مثالى بلا أمراض وصحة جيدة، وتساعد أيضا على تغذية الشعر والأظافر، كما أنها تقى من الإصابة ببعض الأمراض مثل الأنيميا والسرطان والكوليسترول، وأمراض القلب.

وأضافت الجمال، خلال المنتدى الأول لصحة المرأة فى مصر، والذى عقد صباح أمس السبت، بإحدى فنادق القاهرة باتباع بعض النصائح التى يجب على الجميع اتباعها للحصول على صحة جيدة مثل النوم جيدا من 6:8 ساعات مع تنظيم أوقات النوم، ويجب تناول وجبتين أساسيتين فى اليوم مع شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا وتناول الخضروات.

> وتوصى الجمال ببعض النقاط التى يجب تجنبها حتى يتم الحصول على أكل صحى وجسم مثالى وهى تجنب الأملاح فى الطعام واستبداله بالبصل والكرفس والدهون والمشروبات الغازية وتجنب تناول صفار البيض، لأنه يؤدى إلى زيادة الوزن نظرا لوجود نسبة عالية من الدهون والبروتين، مشيرة إلى أن البعض يعتقد أن تناول الجبن لم يؤد إلى زيادة الوزن لكن الجبن الأصفر من أكثر أنواع الجبن التى تعمل على زيادة الوزن.

> أوضحت الجمال أن النظام الغذائى الكيميائى يوجد له بعض المزايا والعيوب، ومن ضمن هذه المزايا أنه يساعد على تقليل الوزن بسرعة وإذا تم إيقافه يتم زيادة الوزن على سبيل المثال إذا تم خفض الوزن 9 كيلو يعود 4 كيلو بعد توقفه، لافتة إلى أن النظام الكيميائى لم يكن مناسبا لمريض السكر ويؤثر على الغدة الدرقية والكلى.