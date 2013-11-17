انقسامات بين أعضاء نادى دمياط الرياضى حول بقاء مجلس الإدارة

يشهد نادى دمياط الرياضى انقسامات حادة بين أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وعدد من المشجعين حول بقاء مجلس إدارة النادى بقيادة محمد أبو جنبة.

حيث دعا عدد من أعضاء النادى الرافضين لبقاء مجلس الإدارة إلى الاستناد إلى قرار وزير الشباب بحل المجلس وتفويض محافظ دمياط بتشكيل مجلس مؤقت، لحين إجراء الانتخابات، وقام عدد من مشجعى نادى بتنظيم وقفة أمام مبنى المحافظة لتأييد مجلس إدارة نادى دمياط الحالى، والمطالبة باستمراره فى أداء مهامه حتى انتهاء مدته نهاية ديسمبر المقبل.

وقال هشام أبو طالب، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن كل محاولات إثارة القلاقل ووضع العقبات فى طريق مجلس الإدارة الجديد للنهوض بالنادى ستبوء كلها بالفشل، نظرا لإصرار مجلس الإدارة على محاربة الفساد وبدء صفحة جديدة لإدارة النادى وتنفيذ خطته الطموحة.

ومن جانب آخر، أكد مصدر مسئول بديوان عام المحافظة أن المحافظة لم تتلق حتى الآن أية فاكسات تفوض محافظ دمياط فى حل مجلس الإدارة الحالى، أو تشكيل مجلس جديد.