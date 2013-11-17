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احتفالية لتكريم الأمهات المسنّات بجامعة الفيوم

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احتفالية لتكريم الأمهات المسنّات بجامعة الفيوم احتفالية لتكريم الأمهات المسنّات بجامعة الفيوم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "يوم التواصل مع الأمهات المسنات"، تكريمًا لدورهن مع أبنائهن وأسرهن.

وقال الدكتور فريد عوض حيدر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفالية تنظمها الجامعة خصيصًا لكبار السن تكريمًا لهن وحرصا على اهتمام جامعة الفيوم بالتواصل مع المجتمع كأحد الأدوار الأساسية لها خارج أسوارها، خاصة كلية الخدمة الاجتماعية كأحد اختصاصاتها الأصيلة فى دراسة الظواهر الاجتماعية بالمجتمع.

وقدم الدكتور محمد جمال، عميد الكلية، بتوجيه التحية والشكر للأمهات لحضور وتلبية الدعوة، وتمنى لهن دوام الصحة وطول العمر، وحث الحضور على ضرورة تقديم الفضل والولاء للأمهات المسنات تقديرا لدورهن وتأدية الواجب على أكمل وجهه.

وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وشعرية وتم تسليم شهادات تقدير للطلاب المشاركين فى قافلة التنمية الشاملة بقرية درسيا وتوزيع شهادات التقدير للطلاب المشاركين بدورة المهارات الحياتية (منع التدخين).

وحضر الاحتفالية الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عرفات زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء يسرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من الأمهات المسنات، وطلاب الجامعة.

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مصر 365