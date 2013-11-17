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قضايا الدولة : تعديل النص الدستوري المُنَظم للهيئة “عبث”

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قضايا الدولة : تعديل النص الدستوري المُنَظم للهيئة “عبث” قضايا الدولة : تعديل النص الدستوري المُنَظم للهيئة “عبث”

 

أعلن مستشارو قضايا الدولة رفضهم لتعديل النص الدستوري المنظم لعمل هيئة قضايا الدولة ، واصفينه بـ “العبث” ، ودعوا لجمعية عمومية طارئة غدًا لإتخاذ الاجراءات الكفيلة نحو التصدي لما وصفوه بالمهزلة .

وأضاف المستشارون خلال بيانهم الصادر منذ قليل “من المتوقع اعلان سلسلة من الاجراءات التصعيدية من بينها الاعتصام بمقرات الهيئة و تعليق العمل بجميع قطاعات و فروع واقسام الهيئة بجميع انحاء الجمهورية و عدم الطعن على اى احكام تصدر ضد الدولة و عدم استلام اى اوراق قضائية او اعلانات بمقر الهيئة ، حتى تاريخ التصويت النهائى على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية ” .

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