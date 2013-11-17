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وزير الأوقاف يؤكد رفض الاستجابة لأي ابتزاز فئوي غير واقعي

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وزير الأوقاف يؤكد رفض الاستجابة لأي ابتزاز فئوي غير واقعي وزير الأوقاف يؤكد رفض الاستجابة لأي ابتزاز فئوي غير واقعي

مختار جمعة وزير الأوقاف

اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رسالة الوزارة إلى جانب ضبط الخطاب الدعوي هي رعاية مصالح أبناء الوزارة ومن يتعامل معها من أبناء هذا الوطن غير أنها لن نستجيب لأي ابتزاز فئوي غير واقعي ولا منطقي ، و سنواجه أي خروج على النظام العام بالقانون

وطالب وزير الاوقاف فى تصريح له اليوم المواطنين الشرفاء بتحري الموضوعية في طلباتهم وعدم استغلال الظروف الراهنة لابتزاز .

واشار الى ان جميع المطالب العادلة فستلبى الوزارة الممكن والمتاح منها على الفور طالما أن لصاحبها حقا ، وستعمل على التدرج في تلبية ما لم يكن متاحا تلبيته على الفور ، فرسالتنا إلى جانب ضبط الخطاب الدعوي هي التخفيف من معاناة المواطنين وبخاصة العاملين منهم بوزارة الأوقاف ، الذين نشعر بمسئوليتنا عنهم .

أ ش أ

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