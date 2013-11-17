لماذا غضبت الفنانات المصريات من ميريام فارس

اقيم الحفل الختامي لجولة كأس العالم بمصر وذلك داخل سفح الاهرامات بالجيزة وسط حضور العديد من اطياف الشعب المصري واستمرت الجولة 3 ايام بمصر وانتهت بالحفل الذي اشعله كل من كاريوكي باند و المطربة اللبنانية ميريام فارس .

وبدء الحفل بظهور كأس العالم امام الجمهور المصري وذلك في عرض للالعاب النارية الذي قام به احمد عصام .

وبعدذلك صعد الى مسرح الحفل كاريوكي باند الذي قاموا باشعال الحفل وقاموا بغناء العديد من اشهر اغانيهم .

وانتهى الحفل على اغاني اللبنانية ميريام فارس وسط جو من الفرح و الحماس من جمهور الحفل وغنت ميريام العديد من اشهر اغانيها

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه الحفل إلا أن النميمة التي دارت في الوسط الفني منذ إعلان قيام ميريام فارس بإحياء الحفل تشير إلى غيرة بعض فنانات مصر من اختيار ميريام لإحياء حفل الحدث الهام الذي يشهد ان مصر بلد الأمن والأمان خاصة أن الحفل أقيم في سفح الأهرامات وهي في وسط الجيزة ومنطقة حيوية وتأمينها يؤكد مدى الأمان في مصر.

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