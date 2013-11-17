أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا غضبت الفنانات المصريات من ميريام فارس

Google+ Print
لماذا غضبت الفنانات المصريات من ميريام فارس لماذا غضبت الفنانات المصريات من ميريام فارس

اقيم الحفل الختامي لجولة كأس العالم بمصر وذلك داخل سفح الاهرامات بالجيزة وسط حضور العديد من اطياف الشعب المصري واستمرت الجولة 3 ايام بمصر وانتهت بالحفل الذي اشعله كل من كاريوكي باند و المطربة اللبنانية ميريام فارس .
وبدء الحفل بظهور كأس العالم امام الجمهور المصري وذلك في عرض للالعاب النارية الذي قام به احمد عصام .
وبعدذلك صعد الى مسرح الحفل كاريوكي باند الذي قاموا باشعال الحفل وقاموا بغناء العديد من اشهر اغانيهم .
وانتهى الحفل على اغاني اللبنانية ميريام فارس وسط جو من الفرح و الحماس من جمهور الحفل وغنت ميريام العديد من اشهر اغانيها
وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه الحفل إلا أن النميمة التي دارت في الوسط الفني منذ إعلان قيام ميريام فارس بإحياء الحفل تشير إلى غيرة بعض فنانات من اختيار ميريام لإحياء حفل الحدث الهام الذي يشهد ان مصر بلد الأمن والأمان خاصة أن الحفل أقيم في سفح الأهرامات وهي في وسط الجيزة ومنطقة حيوية وتأمينها يؤكد مدى الأمان في مصر.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه