محمود عفيفي : بيان الداخلية “كوميدا سوداء” وعليها تقديم مَن قتلوا الثوار

صرح محمود عفيفي عضو المكتب التنفيذي لتيار الشراكة الوطنية إن جولة التيار على الأحزاب المدنية لتكوين قائمة واحدة للنزول في أية إنتخابات مقبلة ، إنها كانت ناجحة .

و أضاف عفيفي ، في تصريح لوكالة أنباء “أونا” إن ” اليوم إجتمعنا مع حزب المصريين الأحرار ، وكان هناك تقارب في وجهات النظر بشكل كبير ، وسوف نستكمل مسيرتنا للوصول لأرضية مشتركة بين الاحزاب المدنية ” ، مضيفًا إن المحطة القادمة للتيار هو مقابلة الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي .

وتابع عفيفي : ” أبرز من حضر من تيار الشراكة الوطنية شادي الغزالي حرب ، جون طلعت ، عمر الجندي وبلال حبيش ، وأبرز من حضر من حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب ، ابراهيم نجيب نائب رئيس الحزب ومحمود العلايلي ” .

وأشار عفيفي إلى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم ، قائلًا ” بيان الداخلية كوميدا سوداء ” ، مضيفًا ” لو ان الداخلية عندها رغبة حقيقية في المصالحة وركب مسيرة الديمقراطية والثورة عليها أن تقدم كل من قتلوا الثوار ” .