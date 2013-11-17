قائد منتخب غانا يحث النجوم السوداء على عدم الإستهانة بالفراعنة في لقاء العودة

حث قائد منتخب غانا اسومواه جيان النجوم السوداء في المنتخب علي عدم الإستهانة باللاعبين المصريين خلال لقاء العودة في القاهرة الثلاثاء المقبل، في اطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل.

وقال جيان – في تصريحات نشرتها وسائل اعلام غانية اليوم – ان التركيز اثناء المباراة هو افضل شيئ، محذرا اللاعبين من انه لا يستبعد احراز المصريين خمسة اهداف نظيفة تمكنهم من الذهاب الي مونديال البرازيل.

وأضاف كابتن غانا المحترف بنادي العين الأماراتي”نحن عازمون علي الوصول الي البرازيل ولكن هناك الكثير الذي يجب عمله اثناء مباراة العودة في القاهرة لأن كل شيئ ممكن ان يحدث في كرة القدم.”

يذكر ان جيان أحرز هدفين في مباراة الذهاب التي اقيمت منذ حوالي شهر بكوماسي والتي انتهت بفوز النجوم السوداء علي الفراعنة بستة أهداف مقابل هدف واحد.

أ ش أ