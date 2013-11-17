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انتهت بالفيديو - الكاميرون 4 -1 تونس

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انتهت بالفيديو - الكاميرون 4 -1 تونس انتهت بالفيديو - الكاميرون 4 -1 تونس

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية لأحداث مباراة الكاميرون وضيفه تونس في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وكان الكاميروني قد تعادل مع مضيفه تونس في لقاء الذهاب سلبيا، وبات في حاجة للفوز لضمان التأهل.

- الكاميرون تتقدم بهدف مبكر عن طريق ويبو في الدقيقة الثالثة (شاهد الهدف).

- في الدقيقة 30 يعزز موكانجو تقدم الكاميرون بهدف راوغ فيه ثلاثة مدافعين من تونس مسددا كرة رضية على يمين بن شريفية (شاهد الهدف).

- العكيشي، يقلل الفارق في الدقيقة 49 بهدف من كرة طولية سددها مباشرة داخل الشباك (شاهد الهدف).

- في الدقيقة يقتل جون ماكون المباراة بهدف من كرة رأسية استغل بها ركلة ركنية في الدقيقة 65.

- في الدقيقة 86 ترتد الكرة من القائم الأيسر لتونس، يتسلمها ماكون ويرواغ المدافع وحارس المرمى بثبات ويسددها داخل الشباك.

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فيديو اليوم السابع

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