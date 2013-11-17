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بالفيديو .. الكاميرون تخوض مونديالها السابع برباعية في تونس

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بالفيديو .. الكاميرون تخوض مونديالها السابع برباعية في تونس بالفيديو .. الكاميرون تخوض مونديالها السابع برباعية في تونس

تأهل الكاميروني إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالفوز على ضيفه التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز ثلاثية أسود الكاميرون بيير ويبو وبينامين موكانجو وجون ماكون "هدفين" في الدقائق الرابعة و30 و66 و84، بينما أحرز أحمد عكايشي هدف تونس في الدقيقة 51.

وتأهل المنتخب الكاميروني إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه عقب المشاركة أعوام 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010.

باغت ويبو الضيوف بهدف بعد أن انطلق من وسط الملعب ليمر من أكثر من لاعب ويسدد على يسار حارس المرمى بن شريفية.

وعزز موكانجو تقدم الأسود بعد أن توغل من الجانب الأيسر مراوغا ثلاثة مدافعين ومسددا في الزاوية اليسرى الأرضية.

ونجح العكيشي مهاجم الترجي في تقليص الفارق بهدف من تسديدة استغل بها تمريرة بينية داخل عمق الدفاع الكاميروني.

وقتل جون ماكون المباراة بهدف من ركلة ركنية ارتقى لها محولا إياها داخل الشباك بدون أدنى تدخل من المدافعين.

وزاد ماكون من رصيده خلال المباراة بهدف ثان، بعد أن ارتدت الكرة من القائم الأيسر لتونس تسلمها اللاعب ورواغ المدافع وحارس المرمى وسددها في المرمى.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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