تحذيرات من السيول التي تسببت في انهيارات جبلية في وادي حلو

أطلقت الجهات الأمنية والجوية في المنطقة تحذيرات من الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار جريان عدد كبير من الأودية في المناطق الجبلية والوسطى فضلا عن حدوث انهيارات جبلية على الطرقات الصاعدة على الجبال مثل منطقة مسافي ووادي الحلو، وتحديدا بعد نفق وادي الحلو باتجاه كلباء التابعة لإمارة الشارقة، نتيجة تزايد كميات الأمطار المتساقطة على المنطقة منذ أكثر من 24 ساعة.



> وأعلن مركز الأرصاد الجوية في موقعة الرسمي أن بعض المناطق الشمالية في الدولة ستشهد سقوط كميات من الأمطار المصحوبة برياح سارية، ستستمر لأكثر من ثلاثة أيام، وعلية على مستخدمي الطريق الحذر من السيول خصوصا في المناطق الجبلية ذات المنحدرات.



> كما تواصلت اليوم هطول أمطار الخير على مدن ومناطق الساحل الشرقي، وتفاوتت كميات الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث شهدت عدد من المناطق هطول أمطار متفرقة منذ صباح أمس نتيجة تشكل سحب ركامية على الجبال، شملت كل من مدينة دبا الفجيرة ودبا الحصن ومدينة خورفكان والفجيرة وكلباء ووادي الحلو.



> وتسببت الأمطار في جريان العديد من الأودية، لاسيما تلك الواقعة في مناطق مسافي ودبا الفجيرة والبثنة والوريعة ووادي مي ووادي الفاي وغيرها. وشهدت الشوارع والطرقات ازدحاماً مرورياً نتيجة هطول الأمطار بغزارة في بعض الأماكن.



> واستقبل الأهالي في الساحل الشرقي الأمطار بالفرحة وتوجهوا بالشكر إلى المولى عز وجل أن يديم هذه النعمة على دولتنا الحبيبة التي غيرت أجوائهم.

>