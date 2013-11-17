أمطار غزيرة في خورفكان و السيول تداهم منازل في المديفي



> أغرقت مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة اليوم “الأحد"، غالبية أحياء منطقة المديفي بمدينة خورفكان في مأساة تتكرر كل عام مع موسم هطول الأمطار، ما تسببت بقطع الطرق التي غمرتها المياه.

وتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح غزارة الأمطار وغرق الشوارع والدوارات والسيول تداهم المنازل وتجرف كل ما هو واقف أمامها، إلى جانب احتجاز عدد من المواطنين مع عائلاتهم وسط بحيرات من المياه.

> ووجهت الجهات المختصة " البلدية والدفاع المدني والشرطة " على الفور في تمام الساعة الثانية ظهرا آلياتها بعد أن طوقت المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة المياه وتجمعاتها.

واعتبر عدد من أهالي منطقة المديفي إلى أن هطول الأمطار الغزيرة اليوم، لم يأتِ بجديد من ناحية المأساة على المنطقة التي تعاني من بنيتها التحتية زاد من واقعها المؤلم عمليات إنشاءات تعبيد الطرق وإصلاحها، إلى جانب مشروع الصرف الصحي الذي يستمر منذ أكثر من عامين، حيث أكد هطول الأمطار من جديد أن الأزمة مازالت من دون حلول جذرية وأن الجميع يعاني منها حتى الآن.



> وكانت كافة المناطق بالمدينة ومرتفعاتها منذ ساعات صباح اليوم شهدت تساقطاً غزيرا للأمطار، أدت إلى تشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وامتلاء الطرقات الرئيسية بالمياه وعرقلة الحركة المرورية، إلى جانب جريان الشعاب والأودية التي خرج عدد منها عن مساراتها. وقد استنفرت على أثر ذلك الدوريات الأمنية والبلدية والمستشفى كذلك توقعا لأي طارئ.

وفي الوقت ذاته، أفاد علي راشد بوشهرين النقبي مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عن معاينة 6 منازل حوصرت بمياه الأمطار، حيث تم حصر جميع الأضرار الناجمة عنها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. إضافة إلى تلقي عدة بلاغات عن تجمعات المياه في بعض الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودخول المياه إلى عدد من المنازل. مؤكدا أن آليات الدفاع المدني في كافة أنحاء المدينة تحافظ على جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، مهيبة بالأفراد من مواطنين ومقيمين على حد السواء بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم بالمركبات وخاصة في الأماكن المنحدرة.

تعليق الدراسة

وكما علقت الدراسة في إحدى المدارس بالمدينة بسبب انفجار محول كهربائي تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي وبشكل مفاجئ، ما تسبب بالذعر للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية. وكانت إدارة المدرسة قد سمحت في خروج الطلبة في وقت مبكر قبل انتهاء الدوام الرسمي حفاظا على سلامتهم، وبالأخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

والجدير بالذكر إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ذكر أن تأثير عدم الاستقرار الجوي سيتسمر على المناطق الشمالية الشرقية، ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم. وتوقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومتفرقة مع نشاط في الرياح السطحية أحيانا.