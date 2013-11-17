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القبض على «إخواني» بحوزته سلاح مسروق من مركز شرطة بالفيوم

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القبض على «إخواني» بحوزته سلاح مسروق من مركز شرطة بالفيوم القبض على «إخواني» بحوزته سلاح مسروق من مركز شرطة بالفيوم
ألقت مباحث الفيوم، الأحد، القبض على أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بحوزته سلاح آلي مسروق من مركز شرطة طامية في أحداث اقتحام المركز، في 14 أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتم إخطار النيابة، التي تولت التحقيق.كانت معلومات وردت إلى اللواء الشافعي حسن أبوعامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، تفيد بحيازة «محمد.ف»، 27 سنة، عامل،  بندقية آلية مسروقة من مركز شرطة طامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة منزل المتهم والتأكد من مكان إخفاء السلاح الذي تم ضبطه بدون خزينة، وبفحص السلاح تبين أنه المبلغ بسرقته. 

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