ميكانيكي يقتل والدته بطلق ناري بالخطأ ابتهاجا بحفل زفاف بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها اثر اصابتها بطلق ناري بالوجه عن طريق الخطأ نتيجة قيام نجلها بإطلاق اعيرة نارية من سلاحه إبتهاجا بحفل زفاف بكفر الدوار .

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت بلاغا من مستشفى كفر الدوار العام بوصول سيدة تدعى صباح محمد النجار 42 عاما – ربة منزل ، ومقيمة بكفر الدوار مصابه بطلق ناري بالوجه ، وتوفيت متأثرة باصابتها.

ودلت التحريات الى أنه أثناء تواجد المجني عليها بحفل عرس بكفر الدوار ، قام نجلها ويدعى محمد . ع 22 عاما – ميكانيكي ، بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته إبتهاجا بحفل العرس ، مما أدى لاصابة والدته ووفاتها بطريق الخطأ .

تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتخلصه من السلاح المستخدم ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

أ ش أ