"تمرد سوهاج" ترد على المحافظ: إذا قيمتك أى جهة أفضل مما قيمناك سنعتذر

أصدرت حركة "تمرد سوهاج" بيانا لها اليوم الأحد، قالت فيه "فى أولى اجتماعات المكتب التنفيذى بعد اعتماده رسمياً مع المحافظ قرر المكتب أن يعمل على مشاكل محافظة سوهاج مشكلة تلو الأخرى، وألا يعرضوا جميع المشاكل التى تخص المحافظة فى اجتماع واحد، حتى يتمكن المحافظ من العمل على حل هذه المشكلة، وقد اتفق أعضاء المكتب على أن تكون أولى المشكلات، التى يتم عرضها، وهى مشكلة التعريفة الذى يعانى منها جميع المواطنين بلا استثناء، وذلك لكثرة المستغلين لحال المواطن البسيط، فتقدم المكتب التنفيذى للمحافظ بعرض المشكلة وعرض عدة حلول لها لا تحتاج إلا قرار من منه فقط، ومع ذلك قام المكتب بإعطاء فرصة للسيد المحافظ وهى أسبوع على أن يتمكن من الاجتماع مع المسئولين من إدارة المرور لتفعيل التعريفة، ومع ذلك مر قرابة الشهر على عرض تلك المشكلة على السيد المحافظ الذى وعد بحلها سريعاً، ولم نسمع أى قرار بل يتابع المكتب التنفيذى كل يوم مع مكتب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة تطورات الأمر ولكن دون جدوى، مع تأكيد المكتب التنفيذى للسيد المحافظ على أهمية إصدار قرار يحمى المواطنين من استغلال بعض السائقين".

وأضاف "كما أن فى هذا الاجتماع أكد إسلام الريان مسئول حركة تمرد سوهاج على السيد المحافظ أنه فى حالة أن تقدم المكتب أو أحد أعضائها للمحافظ بطلب شخصى لا يستجيب له، فنحن حركة تمرد سوهاج لن نعمل ولن نبحث إلا عن خدمة أهل سوهاج، ونقف دائماً مع المصلحة العامة وسنحارب أى مصلحه خاصة، فهذه يا سيادة المحافظ حركة تمرد التى ادعيت عليها بأنها تعمل لمصالح شخصية فإن كانت التعريفة حق المواطن ضد الاستغلال مصلحة شخصية فنتساءل بأى منظور قيمتها؟".

وتابع "ندعو المحافظ لسنا فقط حركة تمرد بل والشارع السوهاجى المحافظ بالنزول من محل إقامته إلى مقر عمله متخذاً السرفيس لنقله، ليعلم ما يعانيه المواطنون، وهل هذه مصلحة عامة أو شخصية، وندعو المحافظ إن كان أحد أعضاء المكتب التنفيذى قد تقدم بعرض مصلحة شخصية أن يعرضها، ونحن أول من نقف ضد ذلك فلسنا أصحاب مصالح خاصة كما ادعيت، أما بخصوص ما قمت به من أجل مركز طما فلك منا كل التقدير على ذلك، ولكن نعلمك أن محافظة سوهاج أحد عشر مركز وليس مركز واحد، أما إن تقييم حركة تمرد بدون مصدر، فتتقدم حركة تمرد سوهاج بدعوة للنزول إلى الشارع السوهاجى أو طلب أى جهة معنية بأجراء استطلاع رأى للمواطنين فى الشارع السوهاجى ومعرفة النتيجة بأنفسكم، كما ندعوك قبل كل هذا أن تتخلى عن غاوين النفاق المتواجدين حولك وحول كل نظام سبق".

وأكمل "لم نكن أبدا لنبث روح الإحباط ولا أن نكدركم ولا أن نقلل من همتكم، ولكن نحن سيدى المحافظ نسعى لكى نكون صوت من لا يصل إليك صوته، بسبب المتواجدين حولك الذين يريدون عزلك عن الشارع ونبضه، إن قمت بعمل استطلاع رأى ذو شفافية أو قامت به إحدى وسائل الإعلام، وظهر التقييم بنسبه تعلو ما أعلانها سنتقدم لك بخالص اعتذارنا، وإن أردت أن نقوم نحن بعمل تقييم ميدانى وعرض النتيجة عليكم للتأكد من صحة ما نشرناه سنعمل على ذلك، أخيراً حركة تمرد سوهاج تتساءل ماذا فعلت فى تسمية ميدان باسم الشهيد الحسينى أبو ضيف؟ ولما لم تتخذ القرار حتى الآن؟.. كما نذكركم من موقفنا من التموين بخصوص توزيع أسطوانة الأنابيب من سيارة الموزعين أمام أحد المفتشين بـ30 جنيها ومعنا على ذلك الدليل، وقد طلبنا مجرد التحقيق مع تلك المفتش وهو أحمد السيد أبو راشد، مدير رقابة تموين أخميم، ولكن لم يتخذ ضده أى قرار".

واختتم البيان قائلا "حركة تمرد تتحرك فى الشارع من أجل الشارع وتقيمكم لتستمعوا إلى هموم الشارع وأن تعيشوا مع المواطنين فى جميع مشاكلهم، إن تقييمنا لك لا يقلل من دورك أو مجهودك، ولكن نحتاج منك المزيد والمزيد، وحركة تمرد بكل أعضائها فى جميع المراكز مستعدون لعمل إحصائية بالعديد من المشاكل التى يعيشها الأهالى وقد لا تحتاج إلا قرارا منك، ولكن للأسف لم يصل صوتها لك بأى سبب كان".