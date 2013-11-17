محافظ قنا يتفقد موقع انهيار 3 منازل بمدينة فرشوط

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، موقع انهيار ثلاثة منازل بمدينة فرشوط، وقرر صرف إعانة عاجلة 5000 جنيه للمتوفى و1000 جنيه للمصاب وكلف وكيل وزارة الصحة بقنا بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مساكن بديلة للأسر المضارة وكل احتياجاتهم وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للمعاينة وتحديد أسباب الانهيار والأضرار التى لحقت بالمنازل المنهارة والمنازل المجاورة والعمل على سرعة رفع الأنقاض وتأمين موقع الحادث.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى العميد محمد عثمان يفيد بمصرع زهراء سعد محمود عوض "16 عاما" وشقيقتها آية "7 أعوام" فيما أصيب 14 آخرون، 4 بجروح و10 باختناقات بسبب الأتربة الكثيفة.

وكشفت المعانية الأولية عن انهيار أحد المنازل القديمة والمهجورة ما أدى لانهيار منزلين مجاورين بمدينة فرشوط.