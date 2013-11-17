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بالصور.. جلسة صلح بين قبيلتى العبابدة والمعازة بسفاجا

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عقد مشايخ القبائل بمحافظة البحر الأحمر مجلس صلح بين قبيلتى العبابدة والمعازة، لإنهاء خصومة بسبب النزاع على الحدود وتم الاتفاق والتصالح بين جميع الأطراف.

حضر جلسة الصلح الشيخ على فريج راشد رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة ورئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية, والشيخ على سليمان شيخ قبيلة القزايزة والرشندية والقاضى العرفى لشيوخ العشائر والقاضى العرفى سليمان أبو حمدان والقاضى محمد أبو غياض وكبار مشايخ العبابدة وممثلهم محمد عبدالله العبادى وكبار مشايخ المعازة وممثلهم العمدة محمد مرعى.

وقال الشيخ على فريج أنه تم اليوم الصلح، موضحا أن الخصومة ترجع إلى خلافات قديمة بسبب النزاع على حدود ووديان يمتلكها كلتا القبيلتين.

وأضاف فريج أنه تم وضع شروط فى حالة الإخلال بشروط التصالح، والتزام كل قبيلة بحدودها التى تم الاتفاق عليها والتعايش السلمى فيما بينهما، لافتا إلى أن الصلح تم بحضور العديد من وجهاء القبائل من جميع محافظات .

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