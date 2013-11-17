أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إخوان الجزائر: الحركة الإسلامية فى بلادنا تتمتع بالاستقرار

Google+ Print
إخوان الجزائر: الحركة الإسلامية فى بلادنا تتمتع بالاستقرار إخوان الجزائر: الحركة الإسلامية فى بلادنا تتمتع بالاستقرار

أكد الدكتور عبد الرزاق مقرى رئيس حركة (مجتمع السلم) الجزائرية التابعة للإخوان المسلمين أن الحركة الإسلامية فى بلاده تتمتع بالاستقرار وتستند إلى تجربة عملية كما أنها تمارس نوعا جديدا من المعارضة بتجنب الصدام العدمى مع النظام وعدم مساندته ، واعتماد معارضة بطريقة علمية وطنية وتحافظ على المتاح من الحريات.

جاء ذلك فى ورقة الجزائر(تجربة حركات الإسلام السياسى فى السلطة والحكم مشاركة الجزائر نموذجا) التى عرضها مقرى أمام مؤتمر (حركات الإسلام السياسى فى الوطن العربى التحديات والآفاق) ، الذى يعقده مركز دراسات الشرق الأوسط فى الأردن اليوم.

وعرضت الورقة لنشأة الحركة الإسلامية وتطورها فى الجزائر منذ الاستقلال وحتى اليوم كما تطرقت لإلغاء المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود التيارات الإسلامية قانونيا، وتعرضها لمحاولات الاستئصال وإفراغ مؤسسات الدولة من الإسلاميين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365