رونالدو: مباراة السويد ليست مواجهة فردية مع إبرا

يؤمن البرتغالي كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد أن مبارة السويد يوم الثلاثاء ليست مواجهة فردية بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش.

وتستضيف السويد البرتغال يوم الثلاثاء في إياب الملحق الأوروبي في تصفيات مونديال 2014، بعد فوز رفاق رونالدو بهدف سجله نجم ريال مدريد.

وقال رونالدو لصحيفة "ماركا" المدريدية: "ليست مواجهة فردية".

وتابع "تسجيل هدف هناك سيكون بمثابة مفتاح للتأهل، فتنتظرنا مهمة صعبة هناك ولكني اعتقد أننا نستطيع أن نحصل على النتيجة التي نريدها".

وأتم رونالدو "أنا شخص إيجابي، واعتقد مثل زملائي في البرتغال أننا سنصل إلى المونديال".