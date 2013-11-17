بالفيديو - إنيستا يتسبب في شجار بمدرجات غينيا الاستوائية

(إفي) - أحب نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة أندريس إنييستا أن يهدي جماهير غينيا الاستوائية تذكارا عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي البلدين السبت وانتهت بفوز "لاروخا" بهدفين لواحد، لكنه لم يكن يتخيل أن الجماهير ستتعارك في المدرجات للاحتفاظ به.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الالكتروني مقطعا مصورا يبين تعارك جماهير غينيا الاستوائية مع بعضها البعض للحصول على بنطال اللاعب القصير الذي ألقاه للجماهير في المدرجات.

وشارك إنيستا في المباراة في الدقيقة 57 عندما حل بديلا للاعب كوكي.

واستمرت المعركة بقوة حيث رفضت الجماهير السماح لمن نجح في الفوز بهذا التذكار في الاحتفاظ به، ما دفع الشرطة للتدخل، وفقا للصحيفة.

وفاز المنتخب الإسباني بهدفين لواحد في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب غينيا الاستوائية، وذلك في محطته الودية الأولى خلال زيارته للقارة الأفريقية.

وتحل إسبانيا ضيفة على جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سوكر سيتي الذي توجت عليه بمونديال 2010.

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