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طوارئ بصحة السويس استعدادا لفعليات ذكرى شارع محمد محمود

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طوارئ بصحة السويس استعدادا لفعليات ذكرى شارع محمد محمود طوارئ بصحة السويس استعدادا لفعليات ذكرى شارع محمد محمود

 

أعلنت مديرية الصحة بالسويس رفع حالة الطوارئ استعدادا للأحداث التى ستشهدها يوم 19 نوفمبر الحالي والذى يتضمن مباراة غانا وذكري شارع محمد محمود والمتوقع أن يشهد مظاهرات وفعاليات على مستوي الجمهورية .

وقال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة فى بيان إعلامي :”إن جميع المستشفيات الحكومية والمنشآة الطبية بالمحافظة تم رفع حالة الأستعداد القصوي تحسبا لحدوث أى أزمات أو كوارث أو اشتباكات قد ينتج عنها أصابات .

وأضاف زغلول هناك تنسيق كامل مع مرفق الأسعاف على انتشار السيارات بالقرب من مناطق التى ،قد تشهد مظاهرات .

وأوضح مدير إدارة الطوارئ أن الأوضاع بالمستشفى العام مستقرة وهناك انتظام فى العملية الطبية والجميع على أتم الاستعداد حتي انتهاء يوم الثلاثاء القادم ومروره بسلام .

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