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بالصور .. تعرف على هذا الكائن وماذا وجدوا بداخله ؟ وأين وجدوه ؟

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بالصور .. تعرف على هذا الكائن وماذا وجدوا بداخله ؟ وأين وجدوه ؟ بالصور .. تعرف على هذا الكائن وماذا وجدوا بداخله ؟ وأين وجدوه ؟

شواطئ من الشواطئ التى من النادر وجود بها أسماك قرش كبيرة أو حوت ضخم أو شئ من هذا القبيل لكن على أحد شواطئ السعودية تم اصطياد حوت كبير وضخم طوله حوالى 13 متر لكنه يشبه الحوت وفى نفس الوقت يشبه القرش لذلك سمته السعودية القرش الحوت لشدة ضخامته والغريب أنهم وجدوا داخله دراجة مائية وهذا النوع من الأسمالك يتغذى على السمك الضغير والتجمعات السمكية وبعذ العوالق البحرية و يصل عدد الأسماك المولودة فى الرحم الواحد حوالى 300 سمكة أو أكثر وهذا النوع من السمك يعتبر أكبر أنواع القرش المعروفة ولكن له شكل غريب ومميز واكتشفوا أن هذا النوع من الأسماك يوجد بكثرة فى خليج العرب وفى البحر الأحمر وهذا يعتبر أكبر قرش تم اصطياده فى السعودية بشكل عام وعلى شواطئ جدة بشكل خاص .
وهذه هى صور لأكبر قرش تم اصطياده فى مدينة جدة على الشواطئ السعودية

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