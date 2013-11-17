برادلي: متمسكون بحلم التأهل للمونديال

يرفض الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر الاستسلام للخسارة الكبيرة التي مني بها الفراعنة أمام غانا في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بفارق خمسة أهداف على غانا يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وقال برادلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "متمسك بأمل تحقيق حلم الشعب المصري والصعود للمونديال".

وتابع "مواجهة غانا ستكون صعبة وكبيرة، ولكني سأسعى إلى تعديل النتيجة من أجل استعادة فرصنا في التأهل".

وأضاف "لدينا طموح مصالحة الشعب المصري وتقديم مباراة كبيرة".

وعبر برادلي عن سعادته للعمل في مصر، مع وجود نية لدى اتحاد الكرة لأن تكون مباراة غانا هي الأخيرة له مع الفراعنة.

وقال: "سعيد بالعمل مع منتخب مصر سواء كانت مباراة غانا هي الأخيرة لي أم لا، وأوجه الشكر للشعب المصري الذي عاملني معاملة كريمة وقضيت معه أياما جميلة".

وتابع "كما أشكر اللاعبين الذين عملت معهم، وجميع من ساعدني في عملي".