“صنداي تايمز”: السعودية قد تسمح لإسرائيل بإستخدام مجالها الجوي لضرب إيران

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأحد 17 نوفمبر أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد يتعاون مع مسؤولين سعوديين في وضع خطة طارئة لتوجيه ضربة محتملة لإيران في حال عدم النجاح في ردع البرنامج النووي الإيراني بصورة كافية في الاتفاق الذي قد يوقع في جنيف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن الحكومتين الإسرائيلية والسعودية على قناعة بأن المحادثات الدولية الهادفة إلى تقييد البرنامج النووي العسكري الإيراني لن تساعد كثيرا على إبطاء تصميم الرؤوس الحربية النووية.

وقال الدبلوماسي إن “الخيار العسكري سيعود إلى جدول الأعمال فور التوقيع على اتفاق جنيف”. وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض وافقت على السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي في حال ضرب إيران، حيث تثير طموحات إيران النووية مخاوف السعودية وإسرائيل على حد سواء.