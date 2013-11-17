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برادلي: من المنطقي أن اعتمد على لاعبي الأهلي.. فكأس مصر بطولة ضعيفة

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برادلي: من المنطقي أن اعتمد على لاعبي الأهلي.. فكأس مصر بطولة ضعيفة برادلي: من المنطقي أن اعتمد على لاعبي الأهلي.. فكأس مصر بطولة ضعيفة

دافع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب عن اعتماده أكثر على لاعبي الأهلي في مباراتي غانا في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

برادلي اعتمد على ثمانية لاعبين من الأهلي في تشكيل مباراة الذهاب التي خسرها الفراعنة 6-1.

ويحتاج الفراعنة الآن للفوز بفارق خمسة أهداف في مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

وقال برادلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من المنطقي أن اعتمد على لاعبي الأهلي، لأنهم أفضل لاعبين في مصر".

وأوضح "الأهلي دائم المشاركة في البطولات والاحتكاك بالفرق القوية، وجاهزية لاعبيه حاضرة دائما".

وعن أسباب عدم الاعتماد على لاعبين من فرق أخرى، رغم خوض مسابقة كأس مصر التي توج بها الزمالك.

قال: "كأس مصر بطولة ضعيفة، ومن الصعب الاعتماد على لاعبين منها لأنها لن تمنحني اللاعب الدولي القوي الذي انتظره".

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